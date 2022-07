LIVE F1 | GP Francia 2022 in DIRETTA | errore di Leclerc | va a sbattere e distrugge la Ferrari

(Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23° giro/53 Punto di bonus al momento in tasca a Verstappen per il giro veloce. L’olandese in classifica sta volando a +64 nei confronti di. Un gap francamente quasi incolmabile. 22° giro/53 Indemoniato Sainz: sorpasso su Alonso ed è già 5°! Aveva bisogno della Safety Car, certo non si sarebbe mai augurato che a provocarla fosse… 22° giro/53 Verstappen ha già 1?3 di vantaggio su Hamilton. 21° giro/53 Scatenato Sainz, passa anche Norris ed è 6°! Le gomme medie ora gli danno un vantaggio, ma difficilmente riuscirà a concludere la gara con queste mescole. 21° giro/53 Si riparte dopo la Safety Car. Sainz passa subito Ricciardo ed è 7°. 20° giro/53 Laora si affida a Sainz, che ha montato gomme medie. E’ l’unico ad utilizzare queste mescole ...

paoloigna1 : Stavolta niente errori dal muretto... è #Leclerc che è andato a sbattere contro il muro #Ferrari #FranceGP - fanpage : #FrenchGrandPrix, Disastro #Leclerc, il pilota Ferrari si ritira - Formula1WM : Giro 20/53 - Riparte la gara. #FrenchGp #F1 - Formula1WM : Giro 19/53 - Grande urlo di Leclerc nel momento del ritiro. Chares finisce larg in traiettoria e si gira. Dalle s… - Formula1WM : Giro 19/53 - Vanno tutti ai box #FrenchGp #F1 -

11° giro/53 Leclerc porta il vantaggio a 9 decimi all'ultima curva, poi Verstappen colma il gap grazie al DRS. 10° giro/53 Per Leclerc è davvero impossibile andare via in questa fase, il DRS aiuta ...Ore 14:38 - Dal 2018 inchi ha fatto la pole ha sempre vinto Il circuito del Paul Ricard è tornato in calendario quattro anni fa: in tre edizioni (nel 2020 è saltato per Covid) ha sempre ...Leggi anche: F1 | GP Francia – Griglia di Partenza: Leclerc guida lo schieramento, Sainz dal fondo Se una Ferrari si prepara a scattare dalla piazzola numero 1, nelle retrovie c'è un'altra vettura ros