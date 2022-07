LIVE Bronzetti-Begu, Finale WTA Palermo in DIRETTA: l’azzurra a caccia del primo titolo in carriera nel WTA! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di tennis, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale del WTA di Palermo 2022! Non prima delle ore 20:00 si troveranno l’una di fronte all’altra per contendersi il titolo del torneo siciliano Lucia Bronzetti e Irina-Camelia Begu. Sarà una partita di particolare importanza per la tennista riminese, che potrà giocare per la prima volta una Finale del circuito WTA e avrà modo di farlo sulla terra rossa di Palermo. l’azzurra ha avuto la meglio della connazionale Jasmine Paolini in una semiFinale tutta italiana, chiusa 0-6, 6-3, 6-3 a favore di Bronzetti. Dall’altro lato ci sarà la ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di tennis, benvenuti allatestuale delladel WTA di2022! Non prima delle ore 20:00 si troveranno l’una di fronte all’altra per contendersi ildel torneo siciliano Luciae Irina-Camelia. Sarà una partita di particolare importanza per la tennista riminese, che potrà giocare per la prima volta unadel circuito WTA e avrà modo di farlo sulla terra rossa diha avuto la meglio della connazionale Jasmine Paolini in una semitutta italiana, chiusa 0-6, 6-3, 6-3 a favore di. Dall’altro lato ci sarà la ...

