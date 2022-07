L’Iran è pronto a cooperare con la Russia (Di domenica 24 luglio 2022) Iran e Russia si avvicinano: fra due Paesi che l’Occidente considera nemici e cerca di isolare è iniziata una nuova fase nelle relazioni bilaterali. Ed è probabile che si aprirà presto un periodo di forte cooperazione, destinato a durare a lungo e inaugurato dalla visita di Vladimir Putin a Teheran il 19 luglio. È stato il primo viaggio all’estero del presidente russo – esclusi i Paesi ex sovietici – a partire dal 24 febbraio, data della “operazione speciale” in Ucraina. In Iran era stato in tre occasioni negli ultimi sette anni, ma mai per una visita ufficiale vera e propria: stavolta si è trattato di un vertice trilaterale in “formato Astana” fra Iran, Turchia e Russia sulla questione siriana, accompagnato da colloqui bilaterali su altri argomenti di rilievo attuale. Putin non ha incontrato solamente il presidente iraniano Ebrahim Raisi per parlare ... Leggi su api.follow (Di domenica 24 luglio 2022) Iran esi avvicinano: fra due Paesi che l’Occidente considera nemici e cerca di isolare è iniziata una nuova fase nelle relazioni bilaterali. Ed è probabile che si aprirà presto un periodo di forte cooperazione, destinato a durare a lungo e inaugurato dalla visita di Vladimir Putin a Teheran il 19 luglio. È stato il primo viaggio all’estero del presidente russo – esclusi i Paesi ex sovietici – a partire dal 24 febbraio, data della “operazione speciale” in Ucraina. In Iran era stato in tre occasioni negli ultimi sette anni, ma mai per una visita ufficiale vera e propria: stavolta si è trattato di un vertice trilaterale in “formato Astana” fra Iran, Turchia esulla questione siriana, accompagnato da colloqui bilaterali su altri argomenti di rilievo attuale. Putin non ha incontrato solamente il presidente iraniano Ebrahim Raisi per parlare ...

