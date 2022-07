La Cina lancia il secondo modulo per la sua Stazione spaziale E la Iss è destinata alla pensione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 luglio 2022) Mentre molti programmi spaziali sono statti rallentati dall’esclusione della Russia causa guerra in Ucraina, laildei tre moduli della suain costruzione. Sono stati i media della Repubblica popolare, con la TV pubblica CCTV, a mostrare le immagini in diretta del lancio. Si tratta deldenominato Wentian, di circa 20 tonnellate e senza astronauta a bordo, partito dal centro di lancio di Wenchang, sull’isola tropicale di Hainan. Lungo circa 18 metri e con un diametro di 4,2 metri, questo-laboratorio andrà ad agganciarsi a Tianhe, il primodellache è già in orbita dall’aprile del 2021. Ad attenderlo ci sono i tre taikonauti, come sono chiamati gli astronauti cinesi, ...