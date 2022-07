Juventus, infortunio per Pogba: problema al ginocchio - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di domenica 24 luglio 2022) Paul Pogba Los Angeles, 24 luglio 2022 - Piccolo intoppo per la Juventus . Allenatasi a Los Angeles presso le strutture della Loyola Marymouth University dopo l'amichevole disputata a Las Vegas contro ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) PaulLos Angeles, 24 luglio 2022 - Piccolo intoppo per la. Allenatasi a Los Angeles presso le strutture della Loyola Marymouth University dopo l'amichevole disputata a Las Vegas contro ...

