Incidenti stradali: auto precipita da parcheggio a scarpata, una vittima (Di domenica 24 luglio 2022) Un'auto è precipitata da un parcheggio ad una scarpata. Il volo di una decina di metri è costato la vita ad una donna che era all'interno della vettura. I fatti risalgono alla mattinata di domenica 24 luglio. Il luogo dell'accaduto è, invece, Pradalunga, un comune in provincia di Bergamo. Cosa è successo vicino Bergamo Saranno le indagini dei Carabinieri ad accertare con esattezza ciò che è accaduto. Tuttavia, sono emerse delle ipotesi rispetto a ciò che potrebbe essere accaduto. La tragedia si è sviluppata nel parcheggio del santuario della Madonna della Forcella. La persona che era alla guida, secondo quanto riporta l'Eco di Bergamo, sarebbe sceso dalla vettura e subito dopo il freno a mano avrebbe ceduto. Sul mezzo precipitato erano rimaste due donne. Una delle quali, una donna ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 24 luglio 2022) Un'ta da unad una. Il volo di una decina di metri è costato la vita ad una donna che era all'interno della vettura. I fatti risalgono alla mattinata di domenica 24 luglio. Il luogo dell'accaduto è, invece, Pradalunga, un comune in provincia di Bergamo. Cosa è successo vicino Bergamo Saranno le indagini dei Carabinieri ad accertare con esattezza ciò che è accaduto. Tuttavia, sono emerse delle ipotesi rispetto a ciò che potrebbe essere accaduto. La tragedia si è sviluppata neldel santuario della Madonna della Forcella. La persona che era alla guida, secondo quanto riporta l'Eco di Bergamo, sarebbe sceso dalla vettura e subito dopo il freno a mano avrebbe ceduto. Sul mezzoto erano rimaste due donne. Una delle quali, una donna ...

benzinazero : Il ruolo dell’alcol negli incidenti stradali: nel 90% dei casi gli automobilisti sono perfettamente sobri [Carabini… - benzinazero : 'Cronaca Letale: come giornalisti e giornali descrivono gli incidenti stradali' - ebook gratis in formato ePub e pd… - fededelprete : RT @benzinazero: 'Cronaca Letale: come giornalisti e giornali descrivono gli incidenti stradali' - #ebook #gratis in formato ePub e pdf #s… - MZorzy : RT @_Yota_Moteuchi_: 4.500 per incidenti stradali e i 1.000 morti sul lavoro. Sul piano internazionale, risulta che il 30 o il 40 per ce… - Mana_RD : @Labellasospesa Questa è la mentalità che ha portato l'Italia a impedire campagne pubblicitarie shock per sensibili… -