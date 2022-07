Il mancato riscatto di Morata apre ad altre piste e la Juve sogna il colpaccio (Di domenica 24 luglio 2022) La Juve vuole rinforzare il suo attacco e per questo motivo Alvaro Morata è stato rispedito all’Atletico per poter arrivare a un gran colpo. La Juventus aveva visto in Alvaro Morata un giocatore che avrebbe potuto sistemare le sorti di offensive dei bianconeri, ma in realtà la spagnola è stata davvero una grandissima delusione, per questo motivo diventa assolutamente fondamentale per la Signora riuscire a trovare un nuovo calciatore che possa prendere il suo posto. LapresseLa voglia di poter ottenere grandi risultati sicuramente il sogno della Juventus, con l’obiettivo di raggiungere grandi giocatori che sicuramente permetteranno così ai bianconeri di poter vincere ancora scudetti e titoli. L’ultima stagione è stata davvero estremamente negativa, considerando infatti come non ci sia ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 luglio 2022) Lavuole rinforzare il suo attacco e per questo motivo Alvaroè stato rispedito all’Atletico per poter arrivare a un gran colpo. Lantus aveva visto in Alvaroun giocatore che avrebbe potuto sistemare le sorti di offensive dei bianconeri, ma in realtà la spagnola è stata davvero una grandissima delusione, per questo motivo diventa assolutamente fondamentale per la Signora riuscire a trovare un nuovo calciatore che possa prendere il suo posto. LsseLa voglia di poter ottenere grandi risultati sicuramente il sogno dellantus, con l’obiettivo di raggiungere grandi giocatori che sicuramente permetteranno così ai bianconeri di poter vincere ancora scudetti e titoli. L’ultima stagione è stata davvero estremamente negativa, considerando infatti come non ci sia ...

