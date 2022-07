Gli amanti sconosciuti (Di domenica 24 luglio 2022) Torna, dopo dieci anni, un libro sull’infedeltà con una nuova prefazione. Che racconta come un film di successo abbia introdotto una sua verità: il tradimento è meglio se virtuale Leggi su vanityfair (Di domenica 24 luglio 2022) Torna, dopo dieci anni, un libro sull’infedeltà con una nuova prefazione. Che racconta come un film di successo abbia introdotto una sua verità: il tradimento è meglio se virtuale

