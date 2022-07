Giovanni Muciaccia | “Art Attack catturerebbe ancora l’attenzione di tanti telespettatori L’imitazione di Fiorello mi rese epico”

(Di domenica 24 luglio 2022) Un libro pubblicato nel 2021, un’audience su TikTok, spettacoli e conduzioni., 52 anni, parla in un’intervista al Corriere della Sera della sua carriera oggi e non si rammarica che il suo nome sia perennemente legato al programma Art, chiuso ormai nel 2005. “La cosa che mi rende più felice e mi dà maggiore soddisfazione è essere fermato da ragazzi e ragazze che oggi sono dei trentenni e che mi dicono una frase semplice ma bellissima: “Grazie per l’infanzia che ci hai fatto vivere”. Sono sicuro che anche adesso Artdi, lo dimostrano i video tutorial che spopolano sui social”.è uno dei pochi artisti televisivi che ha meritato un’imitazione di ...

Corriere : Giovanni Muciaccia: «Farei ancora Art Attack, grazie alla telefonata di Fiorello diventai un tormentone»

