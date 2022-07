“GFVip 7”, Alfonso Signorini vorrebbe proprio lui nella casa: ecco di chi si tratta (Di domenica 24 luglio 2022) A settembre su Canale 5 torna una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alla guida come sempre Alfonso Signorini e al suo fianco due super opinioniste: Sonia Bruganelli e la simpaticissima Orietta Berti. Che dire? Il divertimento sembra essere assicurato. A questo punto una domanda sorge spontanea: “Chi saranno i Vip ad entrare nella famosa casa dalla porta rossa?” Il cast del GFVip 7 è ancora un mistero, ma Alfonso Signorini sembrerebbe avere le idee ben chiare: tra i concorrenti vorrebbe un giovane e aitante influencer. Vediamo insieme di chi si tratta.



