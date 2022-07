F1, Max Verstappen: “Una vittoria e una domenica davvero importanti, dopo l’uscita di Charles ho gestito le gomme” (Di domenica 24 luglio 2022) Max Verstappen festeggia, e ne ha ben donde, al termine del Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, infatti, l’olandese ha fatto sua la gara (27° successo della carriera, alla pari di una leggenda come Jackie Stewart) e, in un colpo solo, ha forse messo la parola “fine” alle questioni legate al titolo iridato, grazie al clamoroso ko di Charles Leclerc. Il suo rivale principale, che stava comandando la gara con pieno merito, ha concluso la sua giornata contro le protezioni della curva “Beausset” per colpa di un errore pesantissimo che ora permette a “Super Max” di prendere ufficialmente il largo in graduatoria generale. Una domenica perfetta, quindi, per il portacolori del team Red Bull, che si prepara nel migliore dei modi per il Gran Premio di ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Maxfesteggia, e ne ha ben donde, al termine del Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, infatti, l’olandese ha fatto sua la gara (27° successo della carriera, alla pari di una leggenda come Jackie Stewart) e, in un colpo solo, ha forse messo la parola “fine” alle questioni legate al titolo iridato, grazie al clamoroso ko diLeclerc. Il suo rivale principale, che stava comandando la gara con pieno merito, ha concluso la sua giornata contro le protezioni della curva “Beausset” per colpa di un errore pesantissimo che ora permette a “Super Max” di prendere ufficialmente il largo in graduatoria generale. Unaperfetta, quindi, per il portacolori del team Red Bull, che si prepara nel migliore dei modi per il Gran Premio di ...

