F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Francia 2022

(Di domenica 24 luglio 2022) Leil Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Le Castellet al circuito Paul Ricard purtroppo Leclerc sbaglia e finisce a muro, rovinando la sua gara. Sainz gran rimonta, ma ci sono cinque secondi di penalità ed quinto. Verstappen vince in modo agevole, alle sue spalle Hamilton e Russell con una Mercedes in crescita, Perez solo quarto. Di seguito le nuove graduatorie, allungo dell’olandese e del team austriaco. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 233 Charles Leclerc 170 Sergio Perez 163 Carlos Sainz 144 George Russell 143 Lewis Hamilton 127 Lando Norris 70 Esteban Ocon 56 Valtteri Bottas ...

Naturalmente l'assenza dell'olandese non può sminuire altri ottimi come Jeremy seewer, Jorge ...'I sono incredibili - ha detto Laurent Mekies, racing director della Ferrari . Pensavamo di ... anche una bella rimonta da Carlos che contribuisca a portare a casa molti punti per le...