F1 | disastro Ferrari nel Gp di Francia | Leclerc a muro

Libero_official : È finito in anticipo, al 17esimo giro, il Gp di Francia per #CharlesLeclerc - Giuseppus1972 : @IlgoldiDhorasoo Già... comunque la red bull è un gradino superiore a prescindere dal disastro ferrari - gringoserra78 : Disastro ferrari con leclerc ora manca quello di Sainz ????? #GPFrancia - NickZaccaria10 : #Ferrari che disastro! #GPdeFrance #GPFranceF1 - hernanvdez : che disastro la ferrari -

Colpo durissimo, quindi, per il numero 16 della, in ottica della classifica sia piloti che ...Proprio per questi motivi, diversi commentatori e analisti hanno consigliato alladi ... non si ritiene escluso dai giochi, pur sapendo che Verstappen deve inanellare undopo l'altro ...Charles Leclerc raccoglie un'altra tremenda delusione al Gran Premio di Francia. Ancora una volta il monegasco è costretto al ritiro, ancora una volta mentre si trovava in testa alla gara. Stavolta l' ...LE CASTELLET - Incredibile colpo di scena nel corso del Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento del mondiale di F1. Charles Leclerc, fin lì comodamente in testa alla gara e in fase di valutazi ...