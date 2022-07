Ercolano | nasce la biblioteca sulla spiaggia ' Qui si spaccia cultura' - Cronaca - quotidiano net

Napoli da Vivere

Ogni domenica, Bottone aspetta di i bagnanti sotto al gazebo bianco allestito sulla spiaggia libera di, in località "La Favorita". E lo farà fino alla fine di agosto. Non solo libri. Qui, ...... e a Viennaun nuovo museo Art Basel 2022: una delle fiere d'arte piu antiche al mondo ...Uno degli oggetti più preziosi dellacollezione è un affresco proveniente dall'antica città diche,... Ercolano tra Radici e Tradizioni: spettacoli e concerti gratuiti nei luoghi più belli di Ercolano L'iniziativa è di Giuseppe Bottone, un imprenditore napoletano che ogni domenica allestisce un gazebo sul bagnasciuga "La Favorita" ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...