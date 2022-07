DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Open_gol : Il bollettino di oggi - telodogratis : Covid oggi Lazio, 4.777 casi e 3 morti: a Roma 2.265 contagi - Virus1979C : #Covid: oggi in Italia 51.208 casi e 77 decessi. Tasso di positività al 19,5%. -

: IL BOLLETTINO DIIN ITALIA In Italia si registrano 51.208 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, a fronte di 262.032 tamponi processati Sono 77 i decessi per un totale, da inizio pandemia, ...Rapporto tra positivi e tamponi al 17,3% Si registrano 4.777 nuovi contagi da Coronavirus, 24 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono 3 i decessi ( - 4), 1.091 i ricoverati ( - 4), 71 le terapie intensive ( - 2) e +5.233 i ...Sono 496 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nel bollettino sanitario del 24 luglio 2022. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 2583 tamponi, il tasso di positività è dunque ancora in leggero ...Sono 51.208 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 68.170. Le vittime sono invece 77 rispetto alle 116 di ier ...