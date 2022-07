Classifica Mondiale costruttori F1 2022: Ferrari a -82 da Red Bull dopo Le Castellet (Di domenica 24 luglio 2022) Classifica Mondiale costruttori F1 2022 1. Red Bull 396 2. Ferrari 314 3. Mercedes 270 4. Alpine 93 5. McLaren 89 6. Alfa Romeo 51 7. Haas 34 8. AlphaTauri 27 9. Aston Martin 19 10. Williams 3 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)F11. Red396 2.314 3. Mercedes 270 4. Alpine 93 5. McLaren 89 6. Alfa Romeo 51 7. Haas 34 8. AlphaTauri 27 9. Aston Martin 19 10. Williams 3 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI

Friedkinismo2 : Situazioni completamente diverse di classifica. Quello di Vettel fu il primo di una serie infiniti di errori,fatto… - Montecarlonews : F1. Francia amara per Leclerc. Il monegasco sbaglia e si ritira, vince Verstappen che vola in classifica mondiale - luca2551 : RT @fdz75: @HuffPostItalia Quello che fa pene è essere al 58 posto nella classifica mondiale per libertà di stampa, con testate giornalisti… - anna_annie12 : Piloti e costruttori: le classifiche del Mondiale dopo il GP di Francia - FrederickSeb : Simile a Vettel per effetto in classifica? Mah, lì Seb passo dallo stare in testa all'inseguire di tipo 8 punti, co… -