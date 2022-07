Calciomercato Milan – Pressing per De Ketelaere: importante retroscena (Di domenica 24 luglio 2022) Charles De Ketelaere era e resta l'obiettivo prioritario del Milan nel Calciomercato estivo. Non si alza, però, l'offerta rossonera al Bruges Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 luglio 2022) Charles Deera e resta l'obiettivo prioritario delnelestivo. Non si alza, però, l'offerta rossonera al Bruges

DiMarzio : #Calciomercato @acmilan | C'è fiducia per la chiusura dell'affare #DeKetelaere, ma si valutano anche strategie alte… - lucabianchin7 : Il contatto tra #Milan e Bruges per #DeKeteleare non ha portato la fumata bianca. Tutti fermi sulle posizioni. Il M… - Gazzetta_it : De Ketelaere, è stallo. E ora il Milan trema - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Serve #DeKetelaere: sì entro 48 ore o ‘piano B’ - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers htt… - ProfidiAndrea : ?? Sorpresa nell'operazione Daniel #Maldini, può saltare tutto col #Verona: si è mosso un altro club Sky: 'Il Veron… -