Butti (FdI): "Tim deve vendere il Brasile per ripartire Vivendi straparla sulla rete, Cdp deve fare chiarezza” (Di domenica 24 luglio 2022) “Sono previsti fino a 12mila esuberi. La rete deve essere pubblica e non verticalmente integrata” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 24 luglio 2022) “Sono previsti fino a 12mila esuberi. Laessere pubblica e non verticalmente integrata” Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Butti (Fdi) ad Affari: 'Tim venda il Brasile per ritrovare la forza' - Ateodemocratico : @the_highsparrow @carminebrancagl Votabile, lo valuterà chi e interessato ad una coalizione di centro. Oramai è c… - Love44845319 : L’Italia ha bisogna di un’impresa di pulizie che butti nel cesso chi non fa gli interessi dei suoi abitanti La Lega… - DariuszChocyk : RT @vocedelpatriota: TIM-Open Fiber: Butti (FdI): stop operazione e no regali a privati con soldi pubblici - schiavo_enzo : RT @vocedelpatriota: TIM-Open Fiber: Butti (FdI): stop operazione e no regali a privati con soldi pubblici -