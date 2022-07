Buon compleanno Jennifer Lopez: una vera donna di spettacolo (Di domenica 24 luglio 2022) Jennifer Lopez festeggia i suoi 53 anni dopo aver riscoperto l’amore, ma senza mai aver abbandonato il suo pubblico. La sua carriera nella musica, nel cinema e nella danza è iniziata molto tempo fa e di strada ne ha fatta. Eppure, JLo non delude mai le aspettative e ogni volta riesce a regalarci nuovi colpi di scena. Auguri, quindi, a una delle popstar che non ha dimenticato le sue origini – “from the block” – e ‘strong’ del panorama musicale internazionale. Lei che ci ha insegnato a credere nelle seconde possibilità, che con la determinazione che fin da subito l’ha contraddistinta si è riuscita a far spazio in un panorama musicale già popolato da grandi stelle. Jennifer Lopez oggi 24 luglio festeggia 53 anni. La passione per la musica fin da subito è stata palese nel suo percorso di vita, ma ha fatto per parecchio ... Leggi su velvetmag (Di domenica 24 luglio 2022)festeggia i suoi 53 anni dopo aver riscoperto l’amore, ma senza mai aver abbandonato il suo pubblico. La sua carriera nella musica, nel cinema e nella danza è iniziata molto tempo fa e di strada ne ha fatta. Eppure, JLo non delude mai le aspettative e ogni volta riesce a regalarci nuovi colpi di scena. Auguri, quindi, a una delle popstar che non ha dimenticato le sue origini – “from the block” – e ‘strong’ del panorama musicale internazionale. Lei che ci ha insegnato a credere nelle seconde possibilità, che con la determinazione che fin da subito l’ha contraddistinta si è riuscita a far spazio in un panorama musicale già popolato da grandi stelle.oggi 24 luglio festeggia 53 anni. La passione per la musica fin da subito è stata palese nel suo percorso di vita, ma ha fatto per parecchio ...

