“Aveva superato la traversata in mare | Adjei è morto in un incidente stradale”

(Di domenica 24 luglio 2022) Bergamo. Ètravolto da un autoarticolato in autostrada mentre stava spingendo sulla corsia d’emergenza la sua auto senza carburante.Koffi Foffie Romaric, 24 anni, veniva dalla Costa d’Avorio, abitava a Seriate. In terra bergamascatrovato il riscatto e forse la felicità di una vita piena di privazioni. Rimasto orfano di entrambi i genitori durante la guerra civile in Costa d’Avorio, ha fatto da capofamiglia alla sorella minore fino al 2016 fino a quando ha lasciato il Paese africano per cercare una vita migliore in Europa.attraversato il deserto per arrivare in Libia e da lì salire su un barcone per arrivare in Italia. Una volta nel nostro Paese ha chiesto asilo politico, ha frequentato le nostre scuole, si era impegnato in alcuni lavori saltuari fino a quando, tre anni fa, era stato assunto ...