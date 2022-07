Amici 22 | un prof è fuori | la decisione di Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 24 luglio 2022) A dare la notizia con una certa percentuale di certezza è stato il portale TV Blog, secondo cui a lasciare22 sarà laessoressa di canto Anna Pettinelli. Sarà proprio la speaker radiofonica, infatti, a essere “sacrificata” a causa del ritorno di Arisa, che lo scorso anno diede forfait aDeper partecipare a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Come l’avrà presa la verace Pettinelli? Per adesso tace, ma siamo certi che visto il suo carattere fumantino non mancheranno esternazioni in merito al suo allontanamento dal talent di Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Martina Miliddi rivela come procede la sua storia con Raffaele Renda, Martina Miliddi rivela ...