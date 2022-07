A Napoli ‘parcheggi privati’ con le transenne del Comune (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non solo catene e paletti, ma anche le transenne del Comune vengono utilizzate a Napoli per occupare abusivamente spazi di strada e creare così dei ‘parcheggi privati‘. Li hanno rimossi i Carabinieri e la Polizia municipale, durante i controlli notturni anti movida-selvaggia. Nello specifico, oltre a decine di sanzioni per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, musica troppo alta, infrazioni di vario tipo al codice della strada, Carabinieri e Polizia municipale hanno preso di mira chi occupa abusivamente lo spazio pubblico. Cento i paletti e le catene rimossi lungo diverse vie dei quartieri Montecalvario e Chiaia che erano stati installati abusivamente per assicurarsi appunto il parcheggio privato. Rimosse anche 5 transenne del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Non solo catene e paletti, ma anche ledelvengono utilizzate aper occupare abusivamente spazi di strada e creare così deiprivati‘. Li hanno rimossi i Carabinieri e la Polizia municipale, durante i controlli notturni anti movida-selvaggia. Nello specifico, oltre a decine di sanzioni per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, musica troppo alta, infrazioni di vario tipo al codice della strada, Carabinieri e Polizia municipale hanno preso di mira chi occupa abusivamente lo spazio pubblico. Cento i paletti e le catene rimossi lungo diverse vie dei quartieri Montecalvario e Chiaia che erano stati installati abusivamente per assicurarsi appunto il parcheggio privato. Rimosse anche 5del ...

