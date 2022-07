Zagadou-Roma, si cerca l’intesa. Strada in salita per Wjinaldum (Di sabato 23 luglio 2022) I giallorossi vogliono rinforzare numericamente la rosa da mettere a disposizione di Mourinho. Su indicazione del tecnico portoghese, l’attenzione si sta concentrando su elementi di esperienza e i nomi di Zagadou e Wjinaldum vanno in questa direzione. Se per il primo, però, la trattativa si sta scaldando, per il secondo è, invece, più complicata. Zagadou-Roma, avanti tutta? La società intende inserire nel reparto arretrato un difensore dai costi contenuti e poliedrico. Ecco perché Dan- Axel Zagadou risponde a questa esigenza. Il francese, classe 1999, si è svincolato dal Borussia Dortmund dopo il mancato rinnovo e dunque rappresenta un’occasione a parametro zero per la Roma non vuole lasciarsi sfuggire. La trattativa è già entrata nel vivo attraverso il contatto con i suoi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 23 luglio 2022) I giallorossi vogliono rinforzare numericamente la rosa da mettere a disposizione di Mourinho. Su indicazione del tecnico portoghese, l’attenzione si sta concentrando su elementi di esperienza e i nomi divanno in questa direzione. Se per il primo, però, la trattativa si sta scaldando, per il secondo è, invece, più complicata., avanti tutta? La società intende inserire nel reparto arretrato un difensore dai costi contenuti e poliedrico. Ecco perché Dan- Axelrisponde a questa esigenza. Il francese, classe 1999, si è svincolato dal Borussia Dortmund dopo il mancato rinnovo e dunque rappresenta un’occasione a parametro zero per lanon vuole lasciarsi sfuggire. La trattativa è già entrata nel vivo attraverso il contatto con i suoi ...

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, è fortissimo l'interesse per #Zagadou. Per #Wijnaldum le richieste sono alte - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, FORTE INTERESSE PER ZAGADOU Il difensore si è svincolato dal Borussia Dortmund #SkySport… - Gazzetta_it : Roma scatenata: avanti tutta anche per Zagadou #calciomercato - ferrantelli94 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO ROMA, FORTE INTERESSE PER ZAGADOU Il difensore si è svincolato dal Borussia Dortmund #SkySport #SkyCalciome… - filippoASR1927 : RT @Rubnceltadevigo: ??Esclusiva Di Marzio: “Contatti continui tra la Roma e l’entourage di #Zagadou, accordo vicino; si cerca l’intesa con… -