VIDEO F1, Charles Leclerc: "Sainz è stato un grande, mi ha fatto guadagnare due decimi sul rettilineo" (Di sabato 23 luglio 2022) Charles Leclerc è stato il più veloce oggi in qualifica al Paul Ricard e domani scatterà dalla pole position al via del Gran Premio di Francia 2022, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota della Ferrari classe 1997 ha rifilato tre decimi al rivale della Red Bull Max Verstappen anche grazie all'aiuto del compagno di squadra Carlos Sainz, che gli ha dato la scia in Q3 in un punto strategico della pista. "Carlos è stato un grande, credo di aver guadagnato poco più di due decimi gratis nel rettilineo grazie a lui, e questo mi ha aiutato molto ad approcciare l'ultimo settore più tranquillo. Per domani penso che il passo gara ci sia, spero che potremo finire primi", dice il monegasco a Sky Sport.

