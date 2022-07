Ultime Notizie – F1 Gp Francia, Leclerc in pole position (Di sabato 23 luglio 2022) Charles Leclerc in pole position al Gp di Francia al termine delle qualifiche ufficiali. Per la Ferrari del monegasco si tratta della settima pole della stagione. In seconda posizione il rivale diretto della Red Bul Max Verstappen. L’altra Ferrari di Carlos Sainz partirà in ultima posizione come penalità per la sostituzione del motore. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 23 luglio 2022) Charlesinal Gp dial termine delle qualifiche ufficiali. Per la Ferrari del monegasco si tratta della settimadella stagione. In seconda posizione il rivale diretto della Red Bul Max Verstappen. L’altra Ferrari di Carlos Sainz partirà in ultima posizione come penalità per la sostituzione del motore. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

