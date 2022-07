Traffico Roma del 23-07-2022 ore 19:30 (Di sabato 23 luglio 2022) Luceverde Roma Buona serata dalla redazione Bentrovati da Simone Cerchiara questo aggiornamento tratto Sud del raccordo anulare con un incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Ardeatina in direzione della A1 per Napoli ripercussioni che partono dallo svincolo della colomba e della Pontina in zona Policlinico riaperta via Spallanzani era chiusa a causa di un incidente sulla via Ardeatina ore fa si è ribaltato un veicolo nei pressi di viale fino a poco fa rallentamenti scoppiata una tubatura chiusa la via Tiburtina tra via Galla Placidia e via di Casal Bruciato verso Monti Tiburtini altra giornata con incendi e disagi fuori Roma via Nomentana chiusa via della Cesarina un incendio a Fonte Ostiense in via Lipparini è un incendio in via di Castel Fusano risolto Intanto un incendio sulla linea ferroviaria dell’alta velocità Roma ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 luglio 2022) LuceverdeBuona serata dalla redazione Bentrovati da Simone Cerchiara questo aggiornamento tratto Sud del raccordo anulare con un incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Ardeatina in direzione della A1 per Napoli ripercussioni che partono dallo svincolo della colomba e della Pontina in zona Policlinico riaperta via Spallanzani era chiusa a causa di un incidente sulla via Ardeatina ore fa si è ribaltato un veicolo nei pressi di viale fino a poco fa rallentamenti scoppiata una tubatura chiusa la via Tiburtina tra via Galla Placidia e via di Casal Bruciato verso Monti Tiburtini altra giornata con incendi e disagi fuorivia Nomentana chiusa via della Cesarina un incendio a Fonte Ostiense in via Lipparini è un incendio in via di Castel Fusano risolto Intanto un incendio sulla linea ferroviaria dell’alta velocità...

NonRicordarMi : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… - ZioSt4lin : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… - LuceverdeRoma : [AGG] A1 Roma-Firenze ? #Incendio spento traffico scorrevole #Luceverde #Umbria - LuceverdeRadio : [AGG] A1 Roma-Firenze ? #Incendio spento traffico scorrevole #Luceverde #Umbria - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Ardeatina ???? traffico rallentato altezza Via Giulio Aristide Sartorio ? ?? veicolo ribaltato #Luceverde #Lazio -