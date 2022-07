Traffico Roma del 23-07-2022 ore 09:30 (Di sabato 23 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno in studio Massimo Vische momento abbiamo rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Laurentina e Pontina proseguendo poi sulla via Pontina si rallenta il raccordo anulare Tor de’ Cenci direzione Latina abbiamo poi code sulla via Aurelia da Torre in Pietra a Palidoro già molto trafficata la Litoranea Ostia Anzio con rallentamenti nelle due direzioni tra Castel Fusano ad agevolare gli spostamenti oggi il fermo dei mezzi pesanti fino alle 16 domani invece mezzi pesanti Fermi come ogni domenica dalle 7 alle 22 in città Montemario per interventi di pulizia questa mattina fino alle 12 resta chiusa al Traffico la panoramica in direzione di Piazzale Clodio a partire da via Trionfale per il trasporto pubblico ricordo che da oggi al 4 settembre sulla ferrovia fl4 ci saranno bus al posto dei treni tra Ciampino e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno in studio Massimo Vische momento abbiamo rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Laurentina e Pontina proseguendo poi sulla via Pontina si rallenta il raccordo anulare Tor de’ Cenci direzione Latina abbiamo poi code sulla via Aurelia da Torre in Pietra a Palidoro già molto trafficata la Litoranea Ostia Anzio con rallentamenti nelle due direzioni tra Castel Fusano ad agevolare gli spostamenti oggi il fermo dei mezzi pesanti fino alle 16 domani invece mezzi pesanti Fermi come ogni domenica dalle 7 alle 22 in città Montemario per interventi di pulizia questa mattina fino alle 12 resta chiusa alla panoramica in direzione di Piazzale Clodio a partire da via Trionfale per il trasporto pubblico ricordo che da oggi al 4 settembre sulla ferrovia fl4 ci saranno bus al posto dei treni tra Ciampino e ...

