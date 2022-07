Spinazzola: «Gli haters? Gente frustrata, non ti conosce e ha bisogno di sentirsi importante odiando» (Di sabato 23 luglio 2022) «Finalmente posso fare una preparazione dall’inizio, è da tre stagioni che non mi accadeva. Mi sento bene, tranquillo di testa. E sono felice che siano arrivati giocatori importanti: alzeranno molto il livello della squadra» Spinazzola rilascia un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo un estratto. «Sul braccio sinistro ho tatuato la mia famiglia, moglie e figli. Ma devo finire ancora la fenice, faceva malissimo. Ci tengo, simboleggia l’uccello che risorge dalle sue ceneri». Fermarsi l’ha fatto crescere. «Quando l’ho detto mi sentivo così, subito dopo però mi sono sentito la preda del leone. In tanti potevano mollare e abbattersi, mentre io venivo dall’Europeo, il mio momento più bello a livello calcistico, poteva arrivare di tutto. Dopo l’operazione lavoravo come un matto, poi ho avuto due mesi molto difficili. Ma è il passato». Rapporto con gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 luglio 2022) «Finalmente posso fare una preparazione dall’inizio, è da tre stagioni che non mi accadeva. Mi sento bene, tranquillo di testa. E sono felice che siano arrivati giocatori importanti: alzeranno molto il livello della squadra»rilascia un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo un estratto. «Sul braccio sinistro ho tatuato la mia famiglia, moglie e figli. Ma devo finire ancora la fenice, faceva malissimo. Ci tengo, simboleggia l’uccello che risorge dalle sue ceneri». Fermarsi l’ha fatto crescere. «Quando l’ho detto mi sentivo così, subito dopo però mi sono sentito la preda del leone. In tanti potevano mollare e abbattersi, mentre io venivo dall’Europeo, il mio momento più bello a livello calcistico, poteva arrivare di tutto. Dopo l’operazione lavoravo come un matto, poi ho avuto due mesi molto difficili. Ma è il passato». Rapporto con gli ...

