SpaceX straccia il proprio record di voli annui

(Di sabato 23 luglio 2022) Con metà del 2022 appena superata, laha lanciato venerdì la sua 32esima missione dell'anno dalla costa centrale della California, battendo ildell'azienda per il numero dei lanci in un intero anno e consegnando altri 46 satelliti Internet Starlink in orbita polare.