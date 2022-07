Sindacalista scomparso in Sicilia dopo un video - denuncia (Di sabato 23 luglio 2022) Dauda Diane Sindacalista e mediatore della Costa d'Avorio e' scomparso da 3 settimane dopo aver inviato al fratello e ad alcuni amici un video dal cementificio dove lavorava. Il sindacato di base USB ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Dauda Dianee mediatore della Costa d'Avorio e'da 3 settimaneaver inviato al fratello e ad alcuni amici undal cementificio dove lavorava. Il sindacato di base USB ...

Andrea80821276 : RT @GDS_it: Ancora nessuna notizia di Daouda Diane il 37enne ivoriano scomparso da Acate (Ragusa) il 2 luglio, giorno in cui è stato visto… - palermo24h : Daouda dove sei? Corteo a Ragusa per il sindacalista ivoriano scomparso nel nulla - GDS_it : Manifestazione di protesta questa sera a Ragusa per #DaoudaDiane, l’uomo di 36 anni, originario della Costa d’Avori… - Cla2011 : Ancora un buco nell'acqua nelle ricerche di Jimmy Hoffa, il sindacalista statunitense scomparso il 30 Luglio 1975,… - GDS_it : Ancora nessuna notizia di Daouda Diane il 37enne ivoriano scomparso da Acate (Ragusa) il 2 luglio, giorno in cui è… -

Cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Venturelli Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così Gian Franco Venturelli, scomparso a 85 anni,... ma anche la stima e il rispetto di tutti che ha accompagnato la sua attività di sindacalista ... Acate, il Ris cercano tracce del sindacalista ivoriano Sopralluogo ieri dei carabinieri del Ris nello stabilimento della Sgv Calcestruzzi di Acate dove si era recato Daouda Diane il 37enne ivoriano scomparso dal 2 luglio. Forse nel giorno della scomparsa ...