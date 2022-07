Si ferma in semifinale la corsa di Donati a Innsbruck (Di sabato 23 luglio 2022) Il 27enne di Alessandria, ultimo portacolori rimasto nei tornei ITF maschili di questa settimana, è stato costretto al ritiro durante il penultimo atto del 15mila dollari austriaco Leggi su federtennis (Di sabato 23 luglio 2022) Il 27enne di Alessandria, ultimo portacolori rimasto nei tornei ITF maschili di questa settimana, è stato costretto al ritiro durante il penultimo atto del 15mila dollari austriaco

