Prossime ore decisive per Simeone al Napoli (Di sabato 23 luglio 2022) Andrea Petagna è destinato a lasciare il Napoli, la sua partenza può far arrivare in azzurro il centravanti del Verona " Giovanni Simeone".. Il mercato del Napoli è stato letteralmente stravolto dalla cessione di Koulibaly al Chelsea. Ma in casa Napoli, a breve, ci potranno essere altri addii... Tra questi, quasi sicuramente, Andrea Petagna. Il centravanti, infatti, ha ribadito la sua volontà di cambiare aria per cercare di giocare di più. Petagna è seguito da varie squadre della nostra Serie A, tuttavia la squadra maggiormente interessata è il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani. La cessione di Petagna al Monza potrebbe portare Simeone in azzurro

