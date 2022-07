Non dobbiamo dimenticare che la crisi climatica minaccia soprattutto i Paesi poveri (Di sabato 23 luglio 2022) Inquinati e mazziati. Se i Paesi più ricchi e industrializzati hanno causato il cambiamento climatico, sono stati i più poveri a subirne gli effetti. E la prova, ora, arriva dai dati. Un team di ricercatori del Dartmouth College ha infatti elaborato il primo modello in grado di stabilire gli effetti dei gas serra emessi da un singolo Stato sul Pil di altri 143 Stati. Secondo lo studio, i primi dieci emettitori globali hanno causato più di due terzi delle perdite economiche a livello mondiale. Si tratta perlopiù di Paesi più ricchi della media globale e situati nelle medie latitudini e nel Nord del mondo. Gli stessi Stati che finora, dati alla mano, hanno “beneficiato” maggiormente del cambiamento climatico. Viceversa, i Paesi più colpiti dal climate change sono generalmente più poveri della media ... Leggi su linkiesta (Di sabato 23 luglio 2022) Inquinati e mazziati. Se ipiù ricchi e industrializzati hanno causato il cambiamento climatico, sono stati i piùa subirne gli effetti. E la prova, ora, arriva dai dati. Un team di ricercatori del Dartmouth College ha infatti elaborato il primo modello in grado di stabilire gli effetti dei gas serra emessi da un singolo Stato sul Pil di altri 143 Stati. Secondo lo studio, i primi dieci emettitori globali hanno causato più di due terzi delle perdite economiche a livello mondiale. Si tratta perlopiù dipiù ricchi della media globale e situati nelle medie latitudini e nel Nord del mondo. Gli stessi Stati che finora, dati alla mano, hanno “beneficiato” maggiormente del cambiamento climatico. Viceversa, ipiù colpiti dal climate change sono generalmente piùdella media ...

