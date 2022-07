LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: Verstappen domina la FP3, 2° Sainz e motore cambiato. 3° Leclerc (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE DI OGGI SU TV8 IN CHIARO 13.57 Segnali chiari sono quelli di un Verstappen molto performante e favorito per la pole-position. Vedremo se la Ferrari saprà migliorarsi per le qualifiche. 13.55 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:32.272 32 Carlos Sainz Ferrari+0.354 4 3 Charles Leclerc Ferrari+0.637 3 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 5 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.021 3 6 George RUSSELL Mercedes+1.104 4 7 Alexander ALBON Williams+1.286 3 8 Lando NORRIS McLaren+1.397 4 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.479 2 10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.516 3 11 Nicholas LATIFI Williams+1.569 3 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.597 2 13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.600 4 14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.639 4 15 ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE DI OGGI SU TV8 IN CHIARO 13.57 Segnali chiari sono quelli di unmolto performante e favorito per la pole-position. Vedremo se la Ferrari saprà migliorarsi per le qualifiche. 13.55 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:32.272 32 CarlosFerrari+0.354 4 3 CharlesFerrari+0.637 3 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 5 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.021 3 6 George RUSSELL Mercedes+1.104 4 7 Alexander ALBON Williams+1.286 3 8 Lando NORRIS McLaren+1.397 4 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.479 2 10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.516 3 11 Nicholas LATIFI Williams+1.569 3 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.597 2 13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.600 4 14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.639 4 15 ...

