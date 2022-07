Lavori in autostrada, la mappa delle vie chiuse - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 23 luglio 2022) Al via i Lavori nel comune di Bagno a Ripoli, che interesseranno l'autostrada e la realizzazione della terza carreggiata. Si parte con via Campigliano, nel centro abitato di Ponte a Ema, in ... Leggi su lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) Al via inel comune di Bagno a Ripoli, che interesseranno l'e la realizzazione della terza carreggiata. Si parte con via Campigliano, nel centro abitato di Ponte a Ema, in ...

MIPiemonte : ? CONCLUSO Autostrada A7 Milano-Genova ? Chiusura notturna per lavori tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in dire… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Autostrada #A21 Torino-Piacenza ? Svincolo chiuso per lavori in Felizzano in direzione Brescia ?? dal 2… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Autostrada #A21 Torino-Piacenza ? Svincolo uscita chiuso per lavori in Voghera in direzione Brescia ??… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Autostrada #A21 Torino-Piacenza ? Svincolo chiuso per lavori in Casteggio in direzione Brescia ?? dal 2… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ? Svincolo chiuso per lavori in Allacciamento A21 Torino… -