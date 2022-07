James Caan: svelata la causa di morte dell'interprete di Sonny ne Il Padrino (Di sabato 23 luglio 2022) James Caan, celeberrima icona di Hollywood, è scomparso lo scorso 6 luglio all'età di 82 anni e ieri TMZ ha rivelato che cosa ha causato la morte del leggendario attore. James Caan è morto tragicamente all'età di 82 anni il 6 luglio e, secondo alcuni nuovi rapporti, la causa di morte dell'interprete di Sonny ne Il Padrino sarebbe stata un infarto, dovuto ad altre gravi complicazioni relative ai suoi problemi cardiaci preesistenti. Secondo il certificato di morte dell'attore ottenuto da TMZ, Caan è deceduto a causa di un infarto e di una malattia coronarica. Il documento fornisce anche una serie di ulteriori dettagli, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022), celeberrima icona di Hollywood, è scomparso lo scorso 6 luglio all'età di 82 anni e ieri TMZ ha rivelato che cosa hato ladel leggendario attore.è morto tragicamente all'età di 82 anni il 6 luglio e, secondo alcuni nuovi rapporti, ladidine Ilsarebbe stata un infarto, dovuto ad altre gravi complicazioni relative ai suoi problemi cardiaci preesistenti. Secondo il certificato di'attore ottenuto da TMZ,è deceduto adi un infarto e di una malattia coronarica. Il documento fornisce anche una serie di ulteriori dettagli, ...

