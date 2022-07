Inter, la dieta di Romelu Lukaku: come ritornerà in forma in pochi giorni (Di sabato 23 luglio 2022) . Le ultimissime sulla situazione del bomber. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Romelu Lukaku vuole riprendersi l’Inter come nell’era Conte. Il bomber, appena rientrato a Milano dopo la deludente stagione al Chelsea, spera di ritornare ad essere quel bomber implacabile ammirato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 23 luglio 2022) . Le ultimissime sulla situazione del bomber. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMvuole riprendersi l’nell’era Conte. Il bomber, appena rientrato a Milano dopo la deludente stagione al Chelsea, spera di ritornare ad essere quel bomber implacabile ammirato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

ilcirotano : Inter, è un Lukaku sudore e dieta: obiettivo 101 kg per partire al top - - infoitsport : Inter, è un Lukaku sudore e dieta: obiettivo 101 kg per partire al top - sportli26181512 : Inter, è un Lukaku sudore e dieta: obiettivo 101 kg per partire al top: Inter, è un Lukaku sudore e dieta: obiettiv… - Gazzetta_it : Inter, è un Lukaku sudore e dieta: obiettivo 101 kg per partire al top -