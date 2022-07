Inter | Correa | 'Abbiamo la responsabilità di vincere | è il momento di migliorare'

Inter : 27' Tacco di #Barella per @tucu_correa che allunga leggermente l'uno-due?? #LensInter 0-0 #ForzaInter - Inter : ?? Numerosi cambi per mister Inzaghi: @Stefandevrij ??@ddambrosio #Bastoni ?? @FDimarco @DenzelJMD2 ?? #Bellanova… - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 @AndreyOnana, 2 @DenzelJMD2, 6 @Stefandevrij, 9 @EdDzeko, 11 @tucu_correa, 15 Lazaro… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Correa: 'Siamo l'Inter, dobbiamo sempre vincere' - napolimagazine : INTER - Correa: 'Siamo l'Inter, dobbiamo sempre vincere' -

fcinter1908

5 La terza uscita dell'è un passaggio a vuoto, dopo la vittoria di Lugano e il pareggio contro il Monaco, i ... I PEGGIORI Dzeko e- Coppia sterile, con loro due davanti la sensazione è che ...A decidere una parabola magica di Openda su sviluppo da corner al cospetto di una l'che, dopo ... Inzaghi parte con la Lu - La in panchina, davanti ci sono Dzeko e. In difesa assente ... Inter, Correa ha un conto in sospeso: “Vuole stupire. E per questo è arrivato ad Appiano…” L'Inter nella terza amichevole subisce la prima sconfitta in precampionato coi francesi: sufficienti Lautaro e Lukaku, subentrati nel secondo tempo ...Il Milan è uscito sconfitto dalla trasferta in Ungheria dove ha rischiato la goleada (primo tempo chiuso sul 3-0 per lo ZTE) ...