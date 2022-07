Grande Fratello Vip | la clausola imposta dalla produzione a Pamela Prati

Leggi su biccy

(Di sabato 23 luglio 2022)vuole tornare nella Casa delVip. Un desiderio che coltiva già dallo scorso anno, quando gli autori stavano lavorando al cast della sesta edizione. Edizione che ha visto in scena fra i molti, Katia Ricciarelli, Alex Belli, Soleil Sorge e le principesse Selassié. “IlVip? Lo rifarei perché ripensandoci non mi sono divertita quanto avrei potuto”. – Le parole di– “Vivevo un momento particolare, oggi sarei molto più tranquilla, spensierata e soprattutto farei conoscere di più la vera me. Ovviamente sempre in taxi”. Anche il giornalista Santo Pirrotta ospite a Ogni Mattina aveva parlato della trattativa aperta fra il reality e la showgirl. “avrà la possibilità di raccontare ...