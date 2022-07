Ecoscemi | i bimbi di Greta provano ad imbrattare la Venere di Botticelli

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 luglio 2022) Ultima generazione. Speriamo sul serio. Dovrebbero essere, se non sbagliamo e se sbagliamo è lo stesso, tanto son tutti buoni a nulla della stessa risma, le teste di condominio che bloccano il riscaldamento globale “contro la Co2”, di fatto alimentandola a livelli mostruosi perché provocano ingorghi omerici. Ieri, due di questi fannulloni ne hanno pensata un’altra: sono andati agli Uffizi di Firenze e si sono incollati, letteralmente, al vetro che protegge la Primavera di, al grido “il pianeta è finito, no oil no carbone, non c’è più tempo” ed altre cazzate gretine. Sono mentecatti, ma sanno quello che fanno e non sono per niente disinteressati. Del pianeta non gliene frega niente. C’è un video che, in un fulmineo particolare, è rivelatore: nel silenzio generale dei turisti costernati, a un certo punto una malata di mente grida “bravi!”, al che il maschio ...