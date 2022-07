DIRETTA F1, GP Francia 2022 LIVE: Verstappen in vetta alla FP3, cambio power unit per Sainz (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Errore di Leclerc nel terzo settore, brutto segno per la Ferrari. Red Bull in grande spolvero con Verstappen a dominare la scena. Leclerc è ottavo con le dure a 1.425. 13.22 Carlos Sainz si porta in seconda posizione a 0.409. Lo spagnolo sostituiscono l’intera power unit come Magnussen e partiranno dal fondo. 13.19 Primo giro cronometrato per Leclerc che in 1:34.223 è settimo a 1.425 con le dure. 13.18 Attenzione Leclerc va in pista con le gomme dure, quindi lavoro differenziato rispetto a Red Bull. Sainz in pista con le soft. 13.15 Valtteri Botta con l’Alfa Romeo si porta in terza posizione a 1.191, mentre Russell è quinto a 1.440 ed Hamilton è settimo a 1.764. Da notare che le due Mercedes hanno girato con le soft, ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Errore di Leclerc nel terzo settore, brutto segno per la Ferrari. Red Bull in grande spolvero cona dominare la scena. Leclerc è ottavo con le dure a 1.425. 13.22 Carlossi porta in seconda posizione a 0.409. Lo spagnolo sostituiscono l’interacome Magnussen e partiranno dal fondo. 13.19 Primo giro cronometrato per Leclerc che in 1:34.223 è settimo a 1.425 con le dure. 13.18 Attenzione Leclerc va in pista con le gomme dure, quindi lavoro differenziato rispetto a Red Bull.in pista con le soft. 13.15 Valtteri Botta con l’Alfa Romeo si porta in terza posizione a 1.191, mentre Russell è quinto a 1.440 ed Hamilton è settimo a 1.764. Da notare che le due Mercedes hanno girato con le soft, ...

