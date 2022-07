Da Moby e Tirrenia sconti su corse mattutine o pomeridiane (Di sabato 23 luglio 2022) Miliano 23 lug. -(Adnkronos) - Moby e Tirrenia annunciano l'offerta “Ritorna & risparmia” per abbattere i costi di navigazione da e per Sardegna e Sicilia. Infatti, per chi prenoterà da oggi al 31 luglio un viaggio di andata contemporaneamente a quello di ritorno per la Sardegna con Moby e per la Sardegna e la Sicilia con Tirrenia è previsto lo sconto fino al 50 per cento sul biglietto di ritorno purché avvenga in partenze diurne effettuate entro il 31 luglio o fino al 25 per cento sul biglietto di ritorno, sempre con partenze diurne, effettuate dal primo al 31 agosto. Al netto di tasse, diritti, assicurazioni e competenze. Una offerta che - ricordano le compagnie del gruppo Onorato Armatori - si somma a una qualità del viaggio pensata al benessere delle famiglie, dalle aree giochi per bambini alle piscine con ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Miliano 23 lug. -(Adnkronos) -annunciano l'offerta “Ritorna & risparmia” per abbattere i costi di navigazione da e per Sardegna e Sicilia. Infatti, per chi prenoterà da oggi al 31 luglio un viaggio di andata contemporaneamente a quello di ritorno per la Sardegna cone per la Sardegna e la Sicilia conè previsto lo sconto fino al 50 per cento sul biglietto di ritorno purché avvenga in partenze diurne effettuate entro il 31 luglio o fino al 25 per cento sul biglietto di ritorno, sempre con partenze diurne, effettuate dal primo al 31 agosto. Al netto di tasse, diritti, assicurazioni e competenze. Una offerta che - ricordano le compagnie del gruppo Onorato Armatori - si somma a una qualità del viaggio pensata al benessere delle famiglie, dalle aree giochi per bambini alle piscine con ...

italiaserait : Da Moby e Tirrenia sconti su corse mattutine o pomeridiane - LiguriaNotizie : Promozione di Moby e Tirrenia sui viaggi di ritorno diurni - AnsaSardegna : Moby-Tirrenia: sconti per raggiungere Sardegna e Sicilia. Per viaggi a luglio e ad agosto #ANSA - sardanews : Moby-Tirrenia: sconti per raggiungere Sardegna e Sicilia - Sardegna - TORREDAMARE : Moby raggiunto l'accordo con Tirrenia in A.S. -