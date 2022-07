Crisi di governo, Draghi dopo le dimissioni: «Ora lasciatemi fuori» (Di sabato 23 luglio 2022) L’agenda Draghi non coincideva con l’agenda dei partiti? Secondo il premier, la Crisi di governo è stata un «divorzio unilaterale», deciso dal centrodestra dopo l’«ingenuità» del M5S. La settimana che cambiò l’Italia: dalle dimissioni respinte a quando ha rassegnato il mandato Leggi su corriere (Di sabato 23 luglio 2022) L’agendanon coincideva con l’agenda dei partiti? Secondo il premier, ladiè stata un «divorzio unilaterale», deciso dal centrodestral’«ingenuità» del M5S. La settimana che cambiò l’Italia: dallerespinte a quando ha rassegnato il mandato

pietroraffa : Sono le 9:26 del mattino e lo spread è a 240.6. Era proprio il caso di avviare una crisi di governo #elezioni - GiovaQuez : La guerra non è finita. Anche se il tema è passato in secondo piano ben prima della crisi di governo. C’è ancora ch… - Rinaldi_euro : Lega, il sottosegretario all'Economia Freni: 'Dalla crisi nessun rischio per il Pnrr. La manovra? Ci penserà il pro… - LaCnews24 : Crisi di Governo, il Pd provoca Occhiuto: «Ha una posizione o aspetta quella più conveniente?»… - fciacca : @antonialaco00 Fare una crisi di governo per il termovalorizzatore è tagliarsi le palle per fare torto alla moglie -