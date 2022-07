Caldo: infermiere di 61 anni muore mentre fa jogging (Di sabato 23 luglio 2022) Un infermiere della Asl 4 di Chiavari, Roberto Caponera, è morto questa mattina mentre faceva jogging. L'uomo stava correndo a Lavagna, alle nove del mattino, quando si è sentito male e si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Undella Asl 4 di Chiavari, Roberto Caponera, è morto questa mattinafaceva. L'uomo stava correndo a Lavagna, alle nove del mattino, quando si è sentito male e si è ...

