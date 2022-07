Borrè stoppa Grillo | “Non spetta a lui decidere sui due mandati | non ha voce in capitolo”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 luglio 2022) L’avvocato Lorenzo, spina nel fianco dei vertici Cinque Stelle e legale degli espulsi grillini torna a ricordare al fondatore dell’M5S il perimetro del Codice etico e dello Statuto. “Siamo in un momento caotico, strano. Tra 15 giorni – aveva detto stamattina– potremmo essere morti. Non lo so ma so che i nostri duesono la luce nella tenebra, sono l’interpretazione della politica in un altro modo, sono l’antibiotico di una politica intesa come servizio civile. Sia io che Casaleggio, quando abbiamo fondato il Movimento e fatto queste regole, le abbiamo fatte per metterci in gioco, non per avere dei titoli, degli incarichi, fare 2-3-4… abbiamo l’esperienza e allora andiamo avanti”. “Come sappiamo tutti, nonsul ...