Bomba esplode a Ponticelli, distrutte 4 auto e danneggiato un palazzo (Di sabato 23 luglio 2022) Ancora tensione a Ponticelli. Dopo l'esplosione di giovedì notte, un forte boato ha svegliato i residenti del quartiere orientale di Napoli. Un ordigno ha infatti completamente distrutto un'auto parcheggiata e danneggiato altre tre vetture che si trovavano vicine. Danni anche alle vetrate del palazzo di fronte.

