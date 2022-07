ATP Umago 2022, il tabellone principale: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini presenti (Di sabato 23 luglio 2022) Dal 25 al 31 luglio sulla terra rossa di Umago (Croazia) si terrà un torneo molto atteso per la qualità dei giochi presenti. Le prime due teste di serie, infatti, saranno Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due tennisti, che si sono confrontati recentemente negli ottavi di finale di Wimbledon con vittoria dell’altoatesino, potrebbero incrociarsi in una possibile Finale. Sinner, reduce da un periodo di stop e di preparazione per recuperare a pieno dalle fatiche di Wimbledon e da una lieve distorsione alla caviglia causata da una caduta nella sfida dei quarti dei Championships contro Novak Djokovic, tornerà a giocare e lo farà a partire dal secondo turno. Il ragazzo di Sesto Pusteria se la vedrà contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Jaume Munar e lo svedese Mikael Ymer. Non solo ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Dal 25 al 31 luglio sulla terra rossa di(Croazia) si terrà un torneo molto atteso per la qualità dei giochi. Le prime due teste di serie, infatti, saranno Carlos Alcaraz e. I due tennisti, che si sono confrontati recentemente negli ottavi di finale di Wimbledon con vittoria dell’altoatesino, potrebbero incrociarsi in una possibile Finale., reduce da un periodo di stop e di preparazione per recuperare a pieno dalle fatiche di Wimbledon e da una lieve distorsione alla caviglia causata da una caduta nella sfida dei quarti dei Championships contro Novak Djokovic, tornerà a giocare e lo farà a partire dal secondo turno. Il ragazzo di Sesto Pusteria se la vedrà contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Jaume Munar e lo svedese Mikael Ymer. Non solo ...

