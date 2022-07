Atletica, oggi in tv qualificazioni salto in lungo con Iapichino: canale, orario e diretta streaming Mondiali Eugene 2022 (Di sabato 23 luglio 2022) Larissa Iapichino è pronta all’esordio nei Mondiali di Atletica 2022 in corso a Eugene, in Oregon. L’azzurra, figlia d’arte degli ex atleti Fiona May e Gianni Iapichino, scenderà sulla pedana dell’Hayward Field dell’Università dell’Oregon per provare a conquistare il pass per la finale del salto in lungo. L’appuntamento con le qualificazioni del salto in lungo femminile è per le ore 21.00 italiane di sabato 23 luglio. La gara sarà trasmessa in diretta streaming integrale su Rai Play 3 e in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now). Il collegamento su Rai Sport invece partirà dalle ore ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Larissaè pronta all’esordio neidiin corso a, in Oregon. L’azzurra, figlia d’arte degli ex atleti Fiona May e Gianni, scenderà sulla pedana dell’Hayward Field dell’Università dell’Oregon per provare a conquistare il pass per la finale delin. L’appuntamento con ledelinfemminile è per le ore 21.00 italiane di sabato 23 luglio. La gara sarà trasmessa inintegrale su Rai Play 3 e intv per gli abbonati su Sky Sport Arena (e insu Sky Go e Now). Il collegamento su Rai Sport invece partirà dalle ore ...

