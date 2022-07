Atletica Mondiali Eugene 2022 oggi, sabato 23 luglio: programma, orari e diretta tv (Di sabato 23 luglio 2022) Il programma di sabato 23 luglio ai Mondiali di Eugene 2022 di Atletica leggera, in programma dal 15 al 25 luglio. La nona giornata di gare si apre all’insegna delle prove multiple, per poi proseguire con diverse finali nella notte italiana. In chiave Italia, fari puntati sulle qualificazioni del salto in lungo con Larissa Iapichino e soprattutto sulla finale del salto triplo con Emmanuel Ihemeje e Andrea Dellavalle. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.50 di sabato 23 luglio. Di seguito, il programma dettagliato della nona giornata di gare (con gli orari italiani) e le informazioni per vederle in diretta. CALENDARIO COMPLETO: DATE, ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Ildi23aididileggera, indal 15 al 25. La nona giornata di gare si apre all’insegna delle prove multiple, per poi proseguire con diverse finali nella notte italiana. In chiave Italia, fari puntati sulle qualificazioni del salto in lungo con Larissa Iapichino e soprattutto sulla finale del salto triplo con Emmanuel Ihemeje e Andrea Dellavalle. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.50 di23. Di seguito, ildettagliato della nona giornata di gare (con gliitaliani) e le informazioni per vederle in. CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - angiuoniluigi : RT @giusmo1: Mondiali di atletica: le azzurre della 4x100 in finale con nuovo record italiano. Fuori gli uomini - avespartacus : RT @sportmediaset: Senza Jacbos la 4x100 delude: out in semifinale. Vola in finale la staffetta donne #atletica #mondiali #tortu https://t… -