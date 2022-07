Atletica | Mondiali Eugene 2022 | 4×100 donne avanti con record | azzurri out

(Di sabato 23 luglio 2022) L’Italia accede nella finale dellafemminile con tanto dinazionale aidileggera, in corso di svolgimento ad, in Oregon. Le azzurre Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana fermano il cronometro sul tempo di 42.71 (11.44 Dosso, 10.14 Kaddari, 10.79 Bongiorni, 10.34 Fontana i parziali), migliorando di 13 centesimi il primato italiano di un anno fa, quando però furono le prime escluse dalla finale olimpica. Una sola indecisione nell’ultimo cambio, con Fontana che rallenta per ricevere il testimone da Bongiorni, che costa la qualificazione diretta. Il tempo però basta per accedere all’atto conclusivo, dove quelle da battere saranno le ragazze degli Usa, prime in 41.56 (miglior prestazione mondiale dell’anno), ...

Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - zazoomblog : Atletica la 4×100 maschile fuori dalla finale dei Mondiali. Cambi sbagliati decisiva l’assenza di Jacobs -… - Gazzetta_it : Flop 4x100, dall'oro olimpico all'eliminazione. Ma le donne sono in finale col record -

Elena Bellò non è riuscita a qualificarsi per la finale degli 800 metri ai2022 dileggera. L'azzurra ha concluso la propria semifinale al sesto posto: gara accorta nel primo giro di pista, ma poi si è trovata un po' chiusa in gruppo. La 25enne ci ha ...Sono in finale alla staffetta 4x100 ai Mondiali di atletica di Eugene, in corso in Oregon (Usa), le azzurre Dalia Kaddari, Zaynab Dosso, anna Bongiorni e Vittoria Fontana. E mettono in tasca anche il ...MONDIALI ATLETICA - A Eugene la giornata dei portacolori azzurri si apre col botto: la staffetta 4x100 femminile composta da Dosso, Kaddari, Bongiorni e Fontana ...